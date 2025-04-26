«Фонтаны пустить». В Петергофе заработали фонтаны. Летний сезон в парках Петродворца стартовал.
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«Фонтаны пустить». В Петергофе заработали фонтаны. Летний сезон в парках Петродворца стартовал.