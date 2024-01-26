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Глава OpenAI проведёт переговоры с Samsung и SK hynix, касающиеся выпуска собственных ...

Глава OpenAI проведёт переговоры с Samsung и SK hynix, касающиеся выпуска собственных ...

Глава OpenAI проведёт переговоры с Samsung и SK hynix, касающиеся выпуска собственных ИИ-ускорителейГенеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), как считается, ведёт переговоры с инвесторами на Ближнем Востоке с целью поиска средств для финансирования проекта по выпуску ускорителей систем искусственного интеллекта собственной разработки.

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