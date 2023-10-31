В ЛНР сообщили о прибытии украинских спецслужб в Купянск для работы с «отказниками»

В Купянск Харьковской области прибывают представители Службы безопасности Украины (СБУ) и подразделения особого назначения нацполиции страны «КОРД», которое предназначено для решения чрезвычайных ситуаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии