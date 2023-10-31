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В ЛНР сообщили о прибытии украинских спецслужб в Купянск для работы с «отказниками»

В ЛНР сообщили о прибытии украинских спецслужб в Купянск для работы с «отказниками»

В Купянск Харьковской области прибывают представители Службы безопасности Украины (СБУ) и подразделения особого назначения нацполиции страны «КОРД», которое предназначено для решения чрезвычайных ситуаций.

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