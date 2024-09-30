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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коэффициент на чемпионство «Краснодара» обвалился в 4 раза за 5 туров. У команды 7 побед подряд

Букмекеры считают «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ. На чемпионство клуба из Санкт-Петербурга дают коэффициент 1.

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