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CENTCOM: Мы разминировали Ормуз, наши войска провели невероятную работу

CENTCOM: Мы разминировали Ормуз, наши войска провели невероятную работу

Командующий Центральным командованием Вооружённых сил США адмирал Брэд Купер прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе.

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