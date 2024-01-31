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Петербург ликвидирует фирмы-однодневки и недобросовестных предпринимателей

Петербург ликвидирует фирмы-однодневки и недобросовестных предпринимателей

В Санкт-Петербурге активно проводится инициатива по ликвидации фирм-однодневок и реорганизации брошенных иностранными компаниями предприятий, в то время как крупные бизнес-структуры в городе стремятся к консолидации своих активов.

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