Петербург ликвидирует фирмы-однодневки и недобросовестных предпринимателей

В Санкт-Петербурге активно проводится инициатива по ликвидации фирм-однодневок и реорганизации брошенных иностранными компаниями предприятий, в то время как крупные бизнес-структуры в городе стремятся к консолидации своих активов.
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