В Свердловской области транспортные полицейские аэропорта «Кольцово» и общественники приняли участие в акции «Скажи мошенникам – нет!»

Сотрудники Линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово» вместе с председателем Общественного совета при ЛО Николаем Мицкевским приняли участие в профилактической акции «Скажи мошенникам – нет!», направленной на предупреждение преступлений в сфере IT-технологий, формирования у граждан навыков распознавания мошеннических действий.