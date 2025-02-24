Генподрядчик строительства на "Восточном" задолжал энергетикам 25 млн рублей

ТАСС/Павел Кассин ПСО "Казань", которое является генеральным подрядчиком строительства второй очереди космодрома "Восточный", задолжала Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) свыше 25,6 миллиона рублей.
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