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Генподрядчик строительства на "Восточном" задолжал энергетикам 25 млн рублей

Генподрядчик строительства на "Восточном" задолжал энергетикам 25 млн рублей

ТАСС/Павел Кассин ПСО "Казань", которое является генеральным подрядчиком строительства второй очереди космодрома "Восточный", задолжала Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) свыше 25,6 миллиона рублей.

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