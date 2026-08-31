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FiNE NEWS

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В Туле Kia сбила 16-летнего подростка на электросамокате в Учетном переулке

29 августа в Учетном переулке Тулы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя электросамоката и автомобиля Kia Cerato.

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