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Царьград

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Виталий Гайдаржи обвинил ЦИК Молдавии в политических манипуляциях

Виталий Гайдаржи обвинил ЦИК Молдавии в политических манипуляциях

Председатель Народного собрания Гагаузии, Виталий Гайдаржи, обвинил вице-председателя Центризбиркома Молдавии Павла Постикэ в попытке манипуляций перед выборами 15 ноября.

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