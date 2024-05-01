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Кравец возглавит «Куньлунь», контракт подпишут по схеме «1+1» («СЭ»)

Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт будет заключен по схеме «1+1». Последним местом работы Михаила Кравца был «Авангард».

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