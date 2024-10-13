Стало известно, когда суд вынесет приговор семерым бородачам, которые расправились с 17-летним Игорем Евстафьевым возле ТРК "Космос" в Челябинске.
МИГРАНТЫ, УБИВШИЕ ШКОЛЬНИКА В ЧЕЛЯБИНСКЕ, ПОКАЯЛИСЬ ПОД ПЛАЧ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ
Комментарии
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ЕР
Елена Ратникова
Мое мнение разогнать и закрыть все суды.Все равно они решают как им выгодно,кто сколько положит в карман.А сделать народные суды ,где будет решать народ,который все знает и видит,а не эти продажные шкуры.
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14 час.
Karmadon
Искренне надеюсь, что до конца срока ни один из этих подонков не доживет. Посадить по одному в камеры к русским ребятам, те разберутся. Без судей и адвокатов.
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12 час.
Natalya Obozovskaya
Все, кто защищает и сострадает убийцам выслать на родину в месте с семьями, с запретом возврата в Россию
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4 час.
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