МИГРАНТЫ, УБИВШИЕ ШКОЛЬНИКА В ЧЕЛЯБИНСКЕ, ПОКАЯЛИСЬ ПОД ПЛАЧ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ

ЕР Елена Ратникова Мое мнение разогнать и закрыть все суды.Все равно они решают как им выгодно,кто сколько положит в карман.А сделать народные суды ,где будет решать народ,который все знает и видит,а не эти продажные шкуры.

Karmadon Искренне надеюсь, что до конца срока ни один из этих подонков не доживет. Посадить по одному в камеры к русским ребятам, те разберутся. Без судей и адвокатов.