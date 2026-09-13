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«В Италии меня бы назвали лучшим тренером». Де Дзерби — о безголевых ничьих «Тоттенхэма»

«В Италии меня бы назвали лучшим тренером». Де Дзерби — о безголевых ничьих «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби после ничьей с «Эвертоном» в 4-м туре АПЛ пошутил, что в Италии его бы могли назвать лучшим специалистом из-за последних результатов «шпор».

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