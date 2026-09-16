Алия Төхвәтуллина күңелгә тиярлек җырын тәкъдим итте

Җырчы Алия Төхвәтуллина каз тәннәре чыгара торган яңа җырын тәкъдим итте. Ул – әниләр турында. «Бәхет юрганнары» җырының көен дә, сүзләрен дә Татарстанның һәм Башкорстанның халык артисты, талантлы композитор Зифа Нагаева язган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым