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Царьград

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Песков опроверг слухи о группе для свержения Лукашенко

Песков опроверг слухи о группе для свержения Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о возможном создании парламентской группы в Молдавии для «свержения» Александра Лукашенко.

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