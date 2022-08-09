Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Губерниев о Вяльбе в «Спартаке»: «Там наверняка отличная зарплата, лыжники же по прежнему будут бегать за медали»

Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении Елены Вяльбе в «Спартак». Сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России может войти в совет директоров «Спартака» по приглашению «Лукойла», нефтяная компания – многолетний генеральный спонсор лыжной организации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх