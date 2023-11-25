Азаров рассказал, стоит ли ждать нового майдана на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что в стране возможен новый майдан. Это может случиться в том случае, если США решат заменить лидера киевского режима Владимира Зеленского кем-нибудь другом, не прибегая к выборам и не отправляя его в отставку.