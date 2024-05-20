"Лавирует между сторонами": Политолог объяснил решение Индии об участии в "мирном саммите" по Украине

Индия занимает прагматичную позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе, комментируя заявление индийского премьера Нарендры Моди о намерении участвовать в так называемом мирном саммите в Швейцарии.
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