"Лавирует между сторонами": Политолог объяснил решение Индии об участии в "мирном саммите" по Украине

Индия занимает прагматичную позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе, комментируя заявление индийского премьера Нарендры Моди о намерении участвовать в так называемом мирном саммите в Швейцарии.