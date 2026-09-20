В Китае использовали тепло электролизера для опреснения морской воды

Опытная установка мощностью 250 киловатт и схема получения водорода и пресной воды / © Jiang Shang, Китайская академия наук Разработку представила команда Даляньского института химической физики Китайской академии наук.
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