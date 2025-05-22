Натовский генерал предложил ударить по России оружием «Холодной войны»

Бывший главком Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис на страницах Bloomberg предлагает возродить Reforger – самые масштабные учения в истории НАТО, проводившиеся в разгар Холодной войны для противостояния СССР.
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