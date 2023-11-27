Уже более 500 миллиардов: приморцы массово открывают срочные вклады

Приморцы стали актвинее размещать свои средства на депозитах, сообщает PRIMPRESS. К 1 октября объем средств на банковских счетах жителей региона, как уточнили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.