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Уже более 500 миллиардов: приморцы массово открывают срочные вклады

Уже более 500 миллиардов: приморцы массово открывают срочные вклады

Приморцы стали актвинее размещать свои средства на депозитах, сообщает PRIMPRESS. К 1 октября объем средств на банковских счетах жителей региона, как уточнили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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