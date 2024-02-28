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СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе в Люберцах

СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе в Люберцах

Следователи расследуют уголовное дело после происшествия в Люберцах Московской области, где хозяйка сети заведений общественного питания отказать впустить ветерана спецоперации в кафе и опубликовала в социальных сетях экстремистскую публикацию.

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