СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе в Люберцах

Следователи расследуют уголовное дело после происшествия в Люберцах Московской области, где хозяйка сети заведений общественного питания отказать впустить ветерана спецоперации в кафе и опубликовала в социальных сетях экстремистскую публикацию.
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