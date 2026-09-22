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Регион 29

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20 школьных команд из Поморья приняли участие в экологическом слете в «Малых Корелах»

20 школьных команд из Поморья приняли участие в экологическом слете в «Малых Корелах»

Участники прошли эколого-этнографический квест, экобатл и мастер-класс по раздельному сбору отходов, а итоги слета подведут 25 сентября в Усадьбе имени М.

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