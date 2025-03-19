Вооруженные подготовленные западные солдаты должны войти на Украину в качестве миротворцев. После достижения перемирия, на украинской земле должны появиться иностранные солдаты, поскольку «Кремлю доверять нельзя».
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