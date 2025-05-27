Политика как он...
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Политика как она есть

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P. Diddy зарабатывает миллионы долларов, находясь за решёткой, — и вот каким образом

P. Diddy зарабатывает миллионы долларов, находясь за решёткой, — и вот каким образом

P. Diddy даже в тюрьме умудряется зарабатывать миллионы долларов. RadarOnline пишет, что рэпер всё это время сдаёт в аренду свой частный самолёт, а наивные путешественники тем временем даже не подозревают, кто его владелец.

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