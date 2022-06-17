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Гран-при Канады-2022. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Феттель – 4-й

Гран-при Канады Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль 17 июня 2022 года 2-я практика   1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.

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