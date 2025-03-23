Американский экономист рассказал об улучшении отношений России и США

Экономист Сакс: Отношения РФ и США улучшатся, но не станут слишком близкими Отношения России и Соединенных Штатов улучшаются, что «очень хорошо», но не станут слишком тесными из-за агрессивной внешней политики США.
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