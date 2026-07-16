На Западе сообщили, кто заблокировал 21-й пакет антироссийских санкций ЕС

Принятию 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза помешала Греция, решение которой связано с тем, что ограничения предусматривают запрет на транспортировку сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в третьи страны, написала газета Financial Times со ссылкой на источники.