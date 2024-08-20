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Сергей Полетаев: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда

Сергей Полетаев: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда

© из личного архива Сегодня 277 прочитали Нападение на Курскую область – это попытка Украины и Запада перевернуть стол и вырваться из войны на истощение, которую им навязала Россия.

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