В Хабаровском крае впервые полицейские вручили жилищные сертификаты гражданам, прибывшим в Россию из-за границы для постоянного проживания

Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю полковник полиции Марина Довгий в торжественной обстановке вручила жилищные сертификаты гражданам, прибывшим в Россию для постоянного проживания.
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