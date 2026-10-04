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Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет с БАТЭ, «Динамо» против «Родины», ЦСКА встретится с тульским «Арсеналом»

Российские клубы проводят товарищеские матчи в паузу на игры сборных. Товарищеские матчи « Динамо » – « Родина » – 13:00 ЦСКА  – «Арсенал» Тула – 15:00 « Зенит » – БАТЭ – 19:00 Примечание : время начала матча – московское.

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