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У Зидана 3 победы и ничья в 4 матчах во главе сборной Франции. Сегодня – 4:1 с Бельгией

Сборная Франции не проигрывает при  Зинедине Зидане . Сегодня команда под руководством 54-летнего специалиста обыграла сборную Бельгии со счетом 4:1 в 4-м туре группового этапа Лиги наций.

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