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Царьград

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Кардиолог предупредила о риске инфаркта после стресса

Кардиолог предупредила о риске инфаркта после стресса

Кардиолог Юлия Стаховская из "СМ-Клиника" в Рязани отметила, что боль в груди может сигнализировать не только о стрессе, но и о таких серьезных состояниях, как инфаркт или синдром такоцубо.

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