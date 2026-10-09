Кардиолог предупредила о риске инфаркта после стресса

Кардиолог Юлия Стаховская из "СМ-Клиника" в Рязани отметила, что боль в груди может сигнализировать не только о стрессе, но и о таких серьезных состояниях, как инфаркт или синдром такоцубо.
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