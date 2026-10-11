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В Забайкалье может появиться агентство для сопровождения компаний-реставраторов

В Забайкалье может появиться агентство для сопровождения компаний-реставраторов

Коллеги из Иркутска поделились своим опытом работы с объектами культурного наследия. Они рассказали о создании специальной организации, сопровождающей компанию-реставратора.

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