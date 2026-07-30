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Регионы России

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Winamp и Deezer объявили о партнерстве для перезапуска культового музыкального плеера

Winamp и Deezer объявили о партнерстве для перезапуска культового музыкального плеера

Легендарный музыкальный плеер Winamp готовится к возвращению на рынок. Компания объявила о партнерстве со стриминговой платформой Deezer, технологии которой станут основой нового премиального музыкального сервиса.

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