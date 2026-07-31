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Писсуар в музее в чемодане: как Марсель Дюшан изменил искусство

Писсуар в музее в чемодане: как Марсель Дюшан изменил искусство

Авангардовед Константин Дудаков-Кашуро — о том, почему вкус не имеет отношения к искусству, а искусство — это то, что не может быть определено, как работают реди-мейды Дюшана, зачем он продолжал шахматные партии по полтора года и создавал полноценный музей в своем чемодане.

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