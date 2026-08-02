Десять мирных жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ

В Донецкой Народной Республике за последние сутки зафиксированы многочисленные атаки с использованием беспилотников Вооружённых сил Украины, в результате которых пострадали мирные жители и были повреждены объекты инфраструктуры.
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