FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 087 подписчиков

Десять мирных жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ

Десять мирных жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ

В Донецкой Народной Республике за последние сутки зафиксированы многочисленные атаки с использованием беспилотников Вооружённых сил Украины, в результате которых пострадали мирные жители и были повреждены объекты инфраструктуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии