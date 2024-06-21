БМП-3 группировки «Запад» ударил по замаскированному опорному пункту и живой силе ВСУ

Удар был нанесен на сватовском направлении Экипаж БМП-3 группировки войск «Запад» во время выполнения боевой задачи уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу украинской армии на сватовском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.