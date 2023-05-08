Готовец продлил контракт с московским «Динамо» до 2025 года

Новое соглашение с 31-летним белорусским игроком будет действовать до завершения сезона-2024/25. В сезоне-2022/23 Готовец провел за московский клуб 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 9 (5+4) очков при полезности «+12», 32 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:10.