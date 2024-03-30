Генерал Попов: в Сирии возросла диверсионная активность незаконных формирований

Члены незаконных вооруженных формирований усилили диверсионную активность в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии