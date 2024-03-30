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Генерал Попов: в Сирии возросла диверсионная активность незаконных формирований

Генерал Попов: в Сирии возросла диверсионная активность незаконных формирований

Члены незаконных вооруженных формирований усилили диверсионную активность в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов, передает ТАСС.

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