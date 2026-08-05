«Их не было на тропе»: новая версия исчезновения семьи Усольцевых в тайге. Кто-то жив

За что глава семьи мог поплатиться свободой или жизнью? Новые подробности дела Усольцевых шокируют.Тайна исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье, которая держит в напряжении всю страну с 28 сентября 2025 года, обрастает пугающими подробностями.