78-летняя жительница Набережных Челнов получит 650 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда после травмы, полученной при выходе из магазина на проспекте Сююмбике.
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