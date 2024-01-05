Правила Рождественского Сочельника: что грешно делать Марина ОнегинаЗавтра, 7 января, в православном мире отмечается Рождество Христово, а сегодня — Рождественский сочельник, день, когда верующие готовятся к великому празднику.
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