Акционеры «Софтлайна» утвердили обновленный состав совета директоров

Акционеры «Софтлайна» утвердили обновленный состав совета директоровАкционеры ПАО «Софтлайн» по итогам ВОСА утвердили обновленный состав совета директоров, а также приняли решение утвердить Владимира Лаврова генеральным директором компании с целью повышения качества ее корпоративного управления.
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