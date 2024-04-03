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Перегородившего нерестовый путь рыбы браконьера из Волгограда задержали

Перегородившего нерестовый путь рыбы браконьера из Волгограда задержали

На реке Лиска вблизи железнодорожного моста, примерно в трех километрах от хутора Бурацкий в Суровикинском районе Волгоградской области, 27 марта был задержан мужчина, занимавшийся незаконной рыбной ловлей.

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алмаз галимзянов
Карась вытесняет другие виды рыб
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