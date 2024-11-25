В Киеве назвали «Орешник» метеоритным оружием: «Ударить по базам НАТО»

КИЕВ, 25 ноября, ФедералПресс. В свое время экс-главком ВСУ Валерий Залужный сетовал, что боевые действия зашли в тупик, призывая Запад дать Украине некое оружие, которое обеспечит перелом на поле боя, как это произошло в древности после изобретения пороха.