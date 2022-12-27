«Арсенал» выдал свой рекордный старт в АПЛ

«Арсенал» в домашнем матче обыграл «Вест Хэм» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Игра на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Микеля Артеты.
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