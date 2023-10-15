Настоящий смысл авдеевского наступления: Куда пойдёт 1000 вагонов, о которых не пишут в сводках СВО

Русские войска продолжают сжимать клещи вокруг Авдеевки, но канонада немного стихла. Что необходимо для успешного наступления? Почему американцев так взбудоражили поезда, идущие в Россию из Северной Кореи? Что можно приготовить врагу с помощью СВЧ? Читать далее.