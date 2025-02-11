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Сила тренеров: как завершился зимний Кубок РПЛ

Сила тренеров: как завершился зимний Кубок РПЛ

Главный выставочный турнир для клубов РПЛ во время длинной паузы в сезоне — зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби — закончился разгромной победой петербургского «Зенита» над московским «Спартаком» в финале со счетом 3:0.

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