«Секретный план» от Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила в своем Telegram-канале опубликованный ранее в немецких СМИ «секретный план» о подготовке к отражению «нападения России на восточный фланг НАТО».
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